Pulisic elogia il centrocampo: "Loftus è fortissimo. Reijnders di primissimo livello"

vedi letture

Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic ha elogiato anche alcuni dei suoi compagni rossoneri a centrocampo, indicandoli come possibili fattori determinanti nel derby. Ecco le sue parole: "Loftus-Cheek è un giocatore fortissimo, lo conosco bene. E Reijnders ha una grande abilità con la palla, è speciale. Per me, è top top, un giocatore di primissimo livello".