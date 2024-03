Pulisic festeggia il passaggio del turno: "Andiamo ai quarti di finale!"

Christian Pulisic e Rafael Leao stanno diventando gli spauracchi delle squadre avversarie del Milan. Anche ieri l'americano e il portoghese hanno fatto il bello e il cattivo tempo. In particolare l'ex Chelsea ha segnato un gol su assist del numero 10, il primo della partita, e poi ha restituito il favore in occasione del tris rossonero ad opera di Rafa. Si tratta della terza rete consecutiva per Pulisic e, di conseguenza, anche del terzo gol in una settimana dopo quello all'andata sempre contro lo Slavia e quello in campionato contro l'Empoli.

Sui social Pulisic ha festeggiato la qualificazione postando una foto proprio con Leao, scrivendo: "Andiamo ai quarti di finale", con tanto di cuori color terza maglia del Milan. Leao gli ha risposto nei commenti: "Andiamo avanti fratello!".