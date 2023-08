Pulisic festeggia sui social: "Un perfetto inizio di stagione"

Tra i grandi protagonisti dell'esordio in campionato del Milan, c'è sicuramente Christian Pulisic. Non solo il primo gol in rossonero ma in generale una grande partita sulla fascia destra, con un bel pallone a propiziare anche l'azione del primo gol. L'americano ha esultato sui social così nelle ore dopo la partita: "Un perfetto inizio di stagione!".