Pulisic-gol contro l'Empoli: a marzo è già in doppia cifra. A una rete dal record personale

Il Milan ha sbloccato la sfida contro l'Empoli grazie a un gol di Christian Pulisic al 41'. Lo statunitense è stato bravo a farsi trovare pronto su assist di Okafor e anche fortunato a seguito della deviazione di Luperto che ha superato Caprile.

Per lo statunitense è il decimo gol stagionale al suo primo anno in Italia. Nel dettaglio sono 8 i gol segnati in Serie A ai quali vanno aggiunte le marcature al Newcastle in Champions League e allo Slavia Praga in Europa League. A questi si sommano 7 assist. Gli manca solo una rete per eguagliare la sua stagione più prolifica, ossia al Chelsea 2019/20 (9 reti in Premier League, una in Champions League e una in FA Cup)

Questo il dettaglio delle reti:

21 agosto 2023, Bologna - Milan 0-2 (un gol)

26 agosto 2023, Milan - Torino 4-1 (un gol)

30 settembre 2023, Milan - Lazio 2-0 (un gol)

7 ottobre 2023, Genoa - Milan 0-1 (un gol)

2 dicembre 2023, Frosinone - Milan 2-3 (un gol)

13 dicembre 2023, Newcastle - Milan 1-2 (un gol)

30 dicembre 2023, Milan - Sassuolo 1-0 (un gol)

18 febbraio 2024, Monza - Milan 4-2 (un gol)

7 marzo 2024, Milan - Slavia Praga 4-2 (un gol)