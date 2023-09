Pulisic-gol contro l'Uzbekistan: il giudizio della sua partita su ESPN

vedi letture

Nella notte italiana Christian Pulisic è stato ancora una volta protagonista con la maglia degli Stati Uniti che hanno vinto per 3-0 in amichevole contro l'Uzbekistan: il neo rossonero ha messo il lucchetto al risultato con la terza rete, arrivata allo scadere su rigore. Il sito di ESPN al termine della gara ha dato i giudizi e così ha scritto della partita di Pulisic: "È stato piuttosto aggressivo nel terzo offensivo, ma ha faticato a superare gli avversari uno contro uno.

Non c'è stata molta produttività in questa giornata, e le sue battute da fermo sono state al di sotto della media. Nessun problema per il suo rigore, però"