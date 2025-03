Pulisic, gol e nuovo record personale: l'americano incide così sul destino del Milan

Il Milan ha conquistato una vittoria emozionante in rimonta contro il Lecce, ribaltando un doppio svantaggio grazie a un'autorete di Gallo e una doppietta di Pulisic. Questo successo segna il 1500° trionfo in Serie A per i rossoneri, consolidando la loro posizione tra le grandi del campionato. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

Pulisic da record

Prima doppietta in trasferta, seconda in generale, per Christian Pulisic in Serie A, la precedente contro il Cagliari (in casa) l'11 maggio 2024. Inoltre, l'americano da quando gioca in Serie A Christian Pulisic è il giocatore del Milan che ha preso parte a più reti nel torneo (34 – 20 gol e 14 assist). Il Lecce inoltre è la squadra contro cui ha segnato più gol nella competizione (quattro).