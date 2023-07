Pulisic: "Ho parlato con Tomori e Giroud. Voglio ripartire e giocare in un grande team come questo"

MilanNews.it

Giroud, Tomori, Loftus-Cheek e te siete tanti ex Chelsea. Cosa vuol dire per te? Puoi giocare punta centrale? Così Christian Pulisic ha risposto alle seguenti domande durante la conferenza di presentazione con il Milan: "Le ultime stagioni al Chelsea sono state difficili per diversi motivi. E' bello ritrovare Ruben, Fikayo e Olivier. Voglio ripartire e giocare in un grande team come questo. Ho parlato con Fik, che è cresciuto tantissimo qui, e Giroud e ora sono felice di essere qui al Milan. Sicuramente con Giroud avremo un ottimo rapporto sul campo. Per quanto concerne la mia posizione in campo, ci sono giocatori importanti nel ruolo di centravanti".