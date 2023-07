Pulisic, il Ct Usa rassicura: "E' un leader: sa adattarsi alle novità"

MilanNews.it

Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Gregg Berhalter, Ct della nazionale degli Stati Uniti, ha parlato delle qualità umane di Christian Pulisic, nuovo acquisto rossonero: "Ha lavorato con grandi manager ed è un ragazzo intelligente, sa adattarsi ai cambiamenti e alle novità. Gioca ad alti livelli in Europa da anni, non è scontato riuscirci. È un leader, spero che possa trovarsi bene anche da voi. In spogliatoio parla poco ma, quando lo fa, tutti si fermano ad ascoltarlo"