Pulisic in gol, è il primo americano a segnare al suo esordio in A

Christian Pulisic è partito come meglio non poteva: subito gol al suo esordio in gare ufficiali con il Milan, dopo un bel triangolo con Giroud. Il numero 11 rossonero è il quinto americano a segnare nel campionato italiano ma il primo a farlo al suo esordio assoluto in Serie A. Se il buongiorno si vede dal mattino...