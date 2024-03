Pulisic in stato di grazia: tra gol e assist è stato coinvolto in 14 reti. Record personale

Christian Pulisic grande protagonista alla sua prima stagione al Milan. Lo statunitense ha deciso la partita del pomeriggio contro l'Empoli che vale il momentaneo secondo posto in classifica, in attesa della partita delle 18 fra Juventus e Atalanta.

"Capitan America" è arrivato in doppia cifra di reti in tutte le competizioni, mentre limitandoci al solo campionato è stato coinvolto in ben 14 reti, divise in 8 gol e 6 assist. Uno score mai raggiunto nelle sue precedenti stagioni nei principali campionati europei.

14 - Christian Pulisic has been directly involved in 14 goals (eight goals and six assists) in the 2023/24 #SerieA , more than in any of his other campaigns in the Big-5 European Leagues. Mature.#MilanEmpoli pic.twitter.com/AOGvQv2Xg5