Pulisic: "L'ultima stagione al Chelsea non è andata bene. Spero di vincere con il Milan"

Christian Pulisic ha parlato in conferenza stampa negli Stati Uniti nella serata italiana. Queste le sue parole sull'avventura al Chelsea e gli auspici per la nuova esperienza al Milan: "Sono orgoglioso di quello che ho fatto al Chelsea, anche se nell'ultima stagione non è andata bene: non ho trovato continuità e non ho giocato quanto avrei voluto. L'esperienza è stata comunque positiva. Spero di vincere con il Milan nei prossimi anni"