Pulisic: "Mi è stata data una grande opportunità al Milan"

Christian Pulisic, attaccante americano del Milan, è stato intervistato dalla nota testata sportiva statunitense The Athletic.

Come ti stai trovando al Milan?

"Mi sto divertendo molto. Mi è stata data una grande opportunità qui"

C'è anche il tuo connazionale Musah...

"È un ragazzo incredibile. Mi piace giocare con lui in Nazionale. Ora è fantastico vederlo giorno per giorno. Se non capisco qualcosa, lui è lì per aiutarmi. Mi insegna un po' di tutto. Soprattutto le cose di calcio che devo sapere".

Ti trovi meglio a destra che a sinistra?

"Ho imparato molto, soprattutto giocando sulla fascia destra. Ho imparato molto a trovare i momenti giusti per entrare dentro al campo. Sono migliorato anche con il mio piede debole e nel trovare le soluzioni giuste, i momenti giusti per ripiegare in difesa. In questo senso sono migliorato molto dal punto di vista tattico".