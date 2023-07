Pulisic: "Mi piacciono i giocatori che ci sono e quelli nuovi. Vogliamo giocarci ogni trofeo"

Il sito del Milan ha riportato integralmente le dichiarazioni di Christian Pulisic in conferenza stampa nella serata italiana di ieri, alla vigilia di Milan-Real Madrid che si giocherà questa notte (ore 4 italiane, diretta su Sky e Dazn). Queste le parole riportate da acmilan.com:

L'OPPORTUNITÀ MILAN

"Sono contento di essere al Milan e anche di essere anche negli Stati Uniti, il mio paese, per questa pre-season. Non posso negare che l'ultimo periodo è stato positivamente movimentato, ma mi sto godendo ogni singolo momento. La decisione di scegliere il Milan è nata dopo i tanti discorsi con la dirigenza e con l'allenatore, sono molto felice di questa scelta".

LA SQUADRA

"La dirigenza e l'allenatore mi hanno voluto fortemente all'interno della squadra, in più la presenza di giocatori come Tomori, Giroud e Loftus ha facilitato la mia decisione. Erano grandi amici già a Londra. Riguardo al gruppo, mi piacciono i giocatori che ci sono e quelli che sono arrivati, c'è una bella chimica, abbiamo grandi ambizioni grazie a una rosa di alto livello. Vogliamo giocarci ogni trofeo".

EMOZIONE ED ESPERIENZA

"Ho imparato molto giocando in diversi paesi, ho maturato esperienza, sono molto competitivo e spero di portare a questo gruppo una mentalità vincente. Ho tanta passione per questo sport, sul campo voglio esprimermi al massimo e dare il mio contributo. L'Italia per me è un bel cambio di vita, di cultura e di stile, sto già imparando molto e cercherò di studiare la lingua, spero che la mia conoscenza dello spagnolo possa aiutarmi".

PASSATO, PRESENTE E FUTURO

"Penso che quel ragazzino di Hershey (Pennsylvania) non potesse sognare di arrivare così lontano. Sono orgoglioso di quanto fatto finora, essere al Milan è un onore per me, giocare in Serie A e in Champions League è speciale, spero che i prossimi anni siano ancora più entusiasmanti".

LA PRE-SEASON NEGLI STATI UNITI

"Questa è la mia prima pre-season al Milan, ed è particolare che sia proprio negli Stati Uniti. Mi auguro sinceramente che questo possa aiutare a far crescere ancora di più la fanbase rossonera nel mio paese".

SUBITO IN CAMPO

"Siamo arrivati da poco dopo diverse ore di volo e a breve saremo già in campo, abbiamo studiato i nostri avversari e preparato la sfida per vincere. Scenderemo in campo con voglia di competere e di lottare, consapevoli che la forma fisica non può essere la migliore. Siamo emozionati di iniziare e di lasciare una buona impressione in queste prime partite".