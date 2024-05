Pulisic: "Mi piacciono proprio l'Italia e Milano. Mi ha stregato il mondo Milan per l'entusiasmo che colgo allo stadio e in città"

In merito al suo arrivo in Italia, Christian Pulisic ha dichiarato a Il Giornale: "Mi piace proprio l'Italia, mi piace Milano. Vivo appena fuori città, nel verde e nella tranquillità, adoro la cucina, un po' meno il tempo in questi giorni: somiglia più a Londra che a Milano, piove sempre.

Mi ha stregato il mondo Milan per l'entusiasmo che colgo allo stadio e in città. Frequento poco i locali del centro: se mi vedono, scendono dall'auto, mi fermano per chiedere foto e autografi".