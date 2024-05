Pulisic: "Mi trovo bene con Pioli, mi ha detto subito cosa voleva che facessi e in che ruolo avrei giocato"

Christian Pulisic è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori del Milan in questa stagione. E a dirlo sono i suoi numeri: 15 gol e 9 assist al primo anno in Italia. Intervistato da Il Giornale, l'attaccante americano ha commentato così il suo rendimento: "C'è una spiegazione molto semplice: nei due anni precedenti al Chelsea ho patito una serie di infortuni e qualche cambio di panchina che non mi hanno giovato. Al contrario esatto di quello che è accaduto a Milanello: dal primo giorno ho ricevuto la fiducia di tutti, è stata la svolta. Che voto mi do? Non più di sette".

IL RAPPORTO CON PIOLI - Nell'intervista, Pulisic ha infine parlato anche del suo rapporto con Stefano Pioli che un anno fa lo ha voluto fortemente al Milan: "Durante quel colloquio Pioli mi ha detto esattamente quello che avrebbe voluto da me, in quale ruolo mi avrebbe utilizzato. E, al contrario di qualche suo collega, nel corso di tutta la stagione non è mai venuto meno a quell'impegno. Mi trovo bene con lui".