Pulisic miglior giocatore in A di dicembre. De Siervo: "Fondamentale nello scacchiere tattico del Milan"

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre è stato assegnato al calciatore del Milan Christian Pulisic e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Roma, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

“L’impatto del capitano della nazionale USA, Christian Pulisic, sul campionato italiano è stato da subito all’altezza del suo talento - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Giocate mai banali unite a concretezza, personalità, visione di gioco e spirito di sacrificio lo hanno reso fondamentale nello scacchiere tattico del Milan che, anche grazie ai due gol e due assist messi a segno nel mese di dicembre dal fantasista statunitense, resta stabilmente nella zona Champions della classifica”.