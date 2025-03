Pulisic-Milan, aria di rinnovo: nel 2022 il particolare retroscena con Leao

Dopo il rinnovo di Tijjani Reijnders, il Milan è pronto a mettere nero su bianco anche per quanto concerne il nuovo contratto di Christian Pulisic, ma spunta un curioso retroscena.

Pulisic-Milan, il curioso retroscena

Infatti, Christian Pulisic sarebbe potuto arrivare al Milan nell’estate del 2022, quando il Chelsea si presentò dai rossoneri negli ultimi giorni di calciomercato con un’offerta per Leao, rispedita al mittente. Già, perché in quella proposta per abbassare la parte cash dei 100 milioni potenziali c’era il cartellino dello stesso Pulisic, che i blues valutarono 65 milioni in quel determinato frangente. Un anno dopo, l’americano è arrivato al Milan per 18 milioni più bonus.

Pulisic da record, ancora una volta

Christian Pulisic (9 gol, 6 assist) è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questo campionato (15). Christian ha segnato 9 reti in Serie A e solamente nel 2023/24 con il Milan (12) ha fatto meglio nei cinque principali campionati europei. Solamente il Brentford (Mbeumo, Wissa e Damsgaard) conta più centrocampisti che hanno preso parte a più di dieci gol rispetto al Milan nei cinque principali campionati europei: 15 Christian Pulisic (9G 6A), 12 Tijjani Reijnders (9G 3A).