Pulisic: "Milan club di incredibile successo e l'iconico kit bianco è diventato un simbolo di queste vittorie"

PUMA presenta con orgoglio il nuovo Away kit AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano.

“Sono entusiasta di essere entrato a far parte di un club storico e iconico come il Milan", ha dichiarato Christian Pulisic. "Sono anche molto felice che saremo in tournée negli Stati Uniti per la pre-season, dove potrò indossare il nuovo kit. Il Milan è un Club di incredibile successo e l'iconico kit bianco è diventato un simbolo di queste vittorie nel corso degli anni. Come giocatori, sentiamo un'ulteriore iniezione di fiducia sapendo che indossiamo la legacy del ricco heritage AC Milan".