Pulisic nel tridente con Leao e Giroud: Chukwueze pronto a gara in corso

Nella partita di questa sera contro il Bologna, che darà il via al campionato del Milan, sulla fascia destra, in attacco, ci sarà Christian Pulisic che con Leao e Giroud formerà un nuovo tridente. Il nuovo trio d'attacco potrà essere rinforzato, almeno nel caso della gara di questa sera, da Samuel Chukwueze, altro nuovo acquisto pronto a spaccare la partita in due in corso d'opera.