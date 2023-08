Pulisic non segnava dall'8 ottobre 2022: a Bologna interrotto un digiuno di quasi 11 mesi

vedi letture

Christian Pulisic con il suo bellissimo gol che ha regalato il raddoppio al Milan nella gara contro il Bologna, il suo primo ufficiale in maglia rossonera, ha ritrovato la gioia del gol con un club per la prima volta da quasi 11 mesi. L'ultima rete segnata con il Chelsea, infatti, risale all'8 ottobre 2022 in Premier League quando scrisse il suo nome sul tabellino di Chelsea-Wolverhampton (3-0).