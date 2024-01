Pulisic oro del Milan: i numeri in stagione dell'americano rossonero

vedi letture

Il Milan vince e lo fa bene, con convinzione e idee contro l'Empoli tornando dopo 3 mesi a conquistare tre punti in campionato lontano da San Siro. Dopo il gol in Coppa Italia, ancora Leao decisivo con un assist per Loftus Cheek, a segno per la seconda volta con la maglia rossonera. Questa volta non ha trovato la gioia del gol Christian Pulisic, ma l'americano quest'oggi è stato autore di un'altra buonissima partita, mettendo a referto l'ennesimo assist stagionale e regalando così a Chaka Traorè il sorriso per la prima rete in Serie A.

Breve focus dedicato all'esterno rossonero classe 1998, questi i suoi numeri: Pulisic ha infatti, finora messo a segno 7 reti e 6 assist con la maglia del Milan.