Pulisic oro di questo Milan: ecco perchè è così indispensabile

Reduce da una contrattura rimediata contro il Napoli, che non dovrebbe però risultare un infortunio serio, l'importanza di Pulisic per questo Milan è evidente dai numeri e dati.

Nonostante le prestazioni poco brillanti in Europa e in campionato contro Inter e Juventus, l'ex Chelsea, nelle ultime partite di campionato si rivela un giocatore indispensabile per il gioco di Pioli: in Cagliari-Milan mette a segno un assist, contro la Lazio sigla il gol del vantaggio, nella trasferta di Genova è lui a decidere il match e anche a Napoli, giocando un solo tempo, è prezioso l'assist per il raddoppio di Giroud.