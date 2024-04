Pulisic per la prima volta in doppia cifra in un campionato nazionale. E col Milan fa 13

Per la prima volta in carriera, Christian Pulisic chiuderà un campionato in doppia cifra. Siamo solo a inzio aprile, ma lo statunitense ha raggiunto il traguardo delle 10 reti in Serie A aprendo le marcature contro il Lecce, peraltro nell'inedita posizione di trequartista centrale nel 4-2-3-1.

Anche la Lega Serie A ha voluto nel pomeriggio omaggiare il giocatore con un post che evidenzia come sia lo statunitense più prolifico della storia del massimo campionato italiano. Allargando il discorso a tutte le competizioni, complessivamente sono 13 le reti segnate da Capitan America, condite da 8 assist.

Quello in corso è il miglior torneo di sempre a livello realizzativo. Prima di questa stagione, Pulisic si era esaltato maggiormente nel 2019/20, prima stagione al Chelsea, dove chiuse con 11 reti in tutte le competizioni, di cui 9 in Premier League. Il record personale in una singola stagione di Bundesliga invece è di sole 4 reti, realizzate nel 2017/18 e 2018/19.