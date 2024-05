Pulisic primo centrocampista dopo Kaká a segnare più di 10 gol in una stagione di Serie A

Nel pre partita di Milan-Cagliari è stato chiesto a Pulisic se questa può essere considerata la sua miglior stagione in carriera. Lo statunitense ha risposto: "Le statistiche dicono questo, ma io non sto facendo altro che divertirmi in Seria A con il Milan". Alle parole sono seguite i fatti: contro i sardi il numero 11 ha messo a segno due gol.

Alla prima doppietta in Serie A è diventato così il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti (12 in totale), esclusi i rigori, in una singola stagione della competizione a partire da Kaká nel 2005/06 (11).