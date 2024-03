Pulisic, quella in rossonero potrebbe diventare la sua miglior stagione

A guidare il trio offensivo e tutto di qualità, ci sarà ancora una volta Christian Pulisic, autore sin qui di una fantastica stagione, decisivo anche nell'ultimo incontro in Serie A contro l'Empoli. Per l'americano, quella con il Milan non è stata (al momento) la sua miglior annata. Infatti, questo l'interessante paragone con la sua attuale miglior stagione sin qui disputata, era il 2019\20 e lui giocava nel Chelsea.

I numeri a confronto: con la maglia dei blues nel 2019\20, 34 presenze, 11 gol e 10 assist mentre con il Milan, finora, 37 presenze, 10 reti e 7 assist.