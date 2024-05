Pulisic racconta: "Il gol più bello al Frosinone, quello più importante al Newcastle. Voto alla mia stagione? Non più di 7"

vedi letture

Christian Pulisic è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori del Milan in questa stagione. E a dirlo sono i suoi numeri: 15 gol e 9 assist al primo anno in Italia. Intervistato da Il Giornale, l'attaccante americano ha commentato così il suo rendimento: "C'è una spiegazione molto semplice: nei due anni precedenti al Chelsea ho patito una serie di infortuni e qualche cambio di panchina che non mi hanno giovato. Al contrario esatto di quello che è accaduto a Milanello: dal primo giorno ho ricevuto la fiducia di tutti, è stata la svolta. Che voto mi do? Non più di sette".

L'ex Chelsea ha poi raccontato quali sono stati il gol più bello e quello più importante che ha segnato in questa sua prima stagione al Milan: "Il più bello col Frosinone a San Siro: lancio lungo di Maignan, stop a seguire e gol. Meglio di così! Il più importante il primo col Newcastle perché ci ha consentito di proseguire nelle coppe passando dalla Champions alla qualificazione per l'Europa League. A quando il primo gol di testa? Da ragazzo mi capitava, adesso no. Lavorerò su questo aspetto".