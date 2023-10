Pulisic racconta il rapporto con Musah: "Fortunato ad averlo come compagno di squadra"

vedi letture

Christian Pulisic ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti. Nelle sue parole, raccolte da Gazzetta dello Sport, anche una battuta sul suo compagno al rossonero e con le stelle e strisce Yunus Musah. Queste le sue parole: "Sono fortunato ad avere in squadra un compagno di nazionale come Yunus. A dire il vero, con Team Usa alla fine ci si vede di rado, per cui è stato bello avere la possibilità di instaurare un rapporto di grande amicizia fuori dal campo"