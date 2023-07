Pulisic ritrova Tomori e Giroud: "Mi hanno detto che è il posto giusto per me"

MilanNews.it

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, ha parlato anche ai microfoni di Milan Tv e ha raccontato di quello che gli hanno detto sia Tomori che Giroud, ritrovati in rossonero dopo essere stati compagni al Chelsea: "Ho parlato con alcuni di loro (Tomori, Giroud, Loftus, ndr), ho un grande rapporto con loro. Mi hanno raccontato solo cose belle su questo Club, onestamente: mi hanno detto che è un grande passo per me, un'opportunità gigantesca. Mi hanno detto che è un club storico con così tanti titoli vinti: mi hanno detto che sono nel posto giusto"