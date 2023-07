Pulisic rivela: "Kakà era un idolo per me: adoravo il suo stile"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'intervista rilasciata a Milan Tv nel giorno del suo arrivo a Milano, Christian Pulisic ha rivelato anche i suoi modelli e in particolare si è concentrato su un ex giocatore del Milan come Ricardo Kakà. Le sue parole: "Parlando di giocatori del Milan credo che Kakà sia stato uno dei più grandi che ho visto giocare: era un idolo per me. E' stato bello vederlo giocare anche negli Stati Uniti (Orlando, ndr). Adoravo il suo stile e lo ammiro molto"