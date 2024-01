Pulisic rivela: "Non parlo molto, ma ci sono altri modi per influenzare un gruppo e un Paese. Spero di farlo con il mio lavoro"

Christian Pulisic, attaccante americano del Milan, è stato intervistato dalla nota testata sportiva statunitense The Athletic.

Sei 'uno dei più grandi' degli Stati Uniti...

"Ricordo di aver guardato i Mondiali da bambino e di aver visto (Clint) Dempsey fare gol in Coppa del Mondo", dice, "e (Landon) Donovan segnare il gol della vittoria (contro l'Algeria in Sudafrica nel 2010). Sono momenti come questi che rimangono impressi nella mente dei ragazzi e che possono davvero ispirare una generazione, come è successo a me. Guardare qualcuno che viene da dove vieni tu e che gioca ai massimi livelli e che mostra al mondo che possiamo competere ed essere i migliori; sai, competere con i migliori. Per me si tratta di questo. Se posso ispirare i ragazzi, soprattutto negli Stati Uniti, ma spero anche in tutto il mondo. Non c'è niente... non c'è premio più grande per me. Non sono quello che parla di più, ma ci sono altri modi per influenzare un gruppo e un Paese".

Tipo?

"Nel fare quello che faccio ogni giorno. Significa che quando sono con la squadra (nazionale), quando sono nel club, continuo a dimostrare alla gente che, per esempio, 'Ok, sta superando i limiti. Lui si sta comportando ad alto livello'. Spero di poter essere da esempio anche in questo senso".

Come fa Pulisic a conciliare il suo carattere schivo con le aspettative che il suo profilo e le sue capacità generano?

"Ho avuto le mie difficoltà. Non è qualcosa che influisce sulla mia vita quotidiana. Credo di essere un ragazzo abbastanza semplice. Non sono sempre in pubblico, quindi la cosa non mi tocca. Mi alleno ogni giorno. Torno a casa e posso rilassarmi e parlare con le persone che mi sono vicine e che amo, quindi non è una cosa che mi preoccupa in alcun modo. Mi ci devo solo abituare e sono davvero grato di avere la possibilità di fare ciò che voglio".