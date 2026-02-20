Pulisic scrive un libro per i bambini e afferma di voler essere un'ispirazione per i più piccoli

Christian Pulisic, attaccante americano del Milan, si sta godendo i Giochi Olimpici Invernali in prima persona, nella città in cui vive ormai da due anni e mezzo. Qualche giorno fa il numero 11 milanista è stato visto all'Arena Santa Giulia per supportare uno dei fiori all'occhiello della spedizione olimpica a stelle e strisce, la squadra di Hockey. Nella mattinata di mercoledì invece NBC Today ha mandato in onda una breve chiacchierata con Capitan America in quel di Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Christian Pulisic sulle motivazioni che lo hanno spinto a pubblicare un libro per bambini: "Il libro per bambini ("Christian's Soccer Superpowers) l'ho scritto per condividere la mia storia ed essere un'ispirazione per i più piccoli, dare loro la fiducia di andare là fuori e giocare indipendentemente da chi si trovano davanti".