Pulisic si spende per la comunità: i numeri della sua scuola calcio a Miami

Lo scorso giugno a Miami (Florida) è stato inaugurato, in collaborazione con PUMA, il Christian Pulisic Legacy Program un progetto che mira a dare ai giovani ragazzi americani la possibilità e i mezzi per giocare a calcio, una chance che altrimenti non avrebbero. Nello "Stomping Ground" inaugurato in Florida sono previste lezione sei giorni alla settimana e uno staff di allenatori preparato. All'interno del centro non si offre solo la possibilità di giocare a calcio ma anche di crescere umanamente e nel lavoro di squadra.

Pulisic, nelle sue storie Instagram, ha pubblicato i numeri raggiunti in questi primi sei mesi di attività dal centro aperto a Miami la scorsa estate. Si sono giocate 189 di calcio accanto al quale è stato possibile giocare anche 40 ore complessive a scacchi, uno dei grandi hobby dell'attaccante americano del Milan. In totale sono stati 275 i bambini che hanno partecipato alle attività del centro nel semestre autunnale e tutti sono stati forniti dell'abbigliamento sportivo personalizzato.