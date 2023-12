Pulisic, solo l'incrocio dei pali nega l'ennesima perla della stagione

vedi letture

Il Milan è reduce da una bella vittoria per 3-0 contro il Monza di Mister Palladino. Nei rossoneri a segno Reijnders, Simici e Okafor nel secondo tempo a chiudere definitivamente la partita. Il breve focus è dedicato alla prestazione contro i biancorossi di Christian Pulisic, sicuramente uno dei migliori acquisti estivi fino a questo momento con i suoi 6 gol stagionali, 5 in campionato e uno in Champions League siglato nell'ultima partita contro il Newcastle.

Nel corso del primo tempo contro il Monza, l'ex Chelsea ha sfiorato il sesto gol in Serie A con un bellissimo mancino a girare da fuori area, defilato sulla destra. La parabola sembra disegnata per essere incorniciata sotto la traversa, invece il pallone tocca leggermente la parte alta della traversa, per poi tornare in campo e spegnersi sul fondo. Rammarico per quello che sarebbe potuto essere sicuramente uno dei gol più belli del campionato rossonero.