Pulisic: “Sono entusiasta per il futuro al Milan, è arrivato al momento giusto”

Christian Pulisic ha parlato direttamente dal ritiro degli Stati Uniti. Queste le parole riportate da Sportitalia: “Per me è bello. Ovviamente la possibilità di giocare in un nuovo team in un nuovo campionato, una bella ripartenza. Sicuramente è stato il giusto momento per me, mi sto divertendo a giocare. Ora devo solo continuare e sono molto entusiasta per il futuro al Milan".