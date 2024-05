Pulisic su Leao: "Rafa è il primo a sapere e a impegnarsi per dare di più al Milan e alla sua carriera"

Ai microfoni de Il Giornale, Christian Pulisic ha parlato anche di Rafael Leao, spesso al centro delle critiche di tifosi e addetti ai lavori. Ecco le sue parole: "Perchè tutte queste critiche? Perché ricordano le sue giornate migliori e pretendono da lui che sia sempre al massimo, tutte le settimane, che faccia 50 gol a stagione! Io e lui parliamo spesso di questo argomento e posso assicurare che Rafa è il primo a sapere e a impegnarsi per dare di più al Milan e alla sua carriera".

Durante l'intervista, l'americano ha poi raccontato sulla sua posizione in campo: "E' proprio vero e qualche volta, con lo staff tecnico, scherziamo sull'argomento: non sono più capace di giocare a sinistra! La verità è che mi sono talmente abituato a destra e ne ho tratto sicuro giovamento anche nel fare gol grazie a un piccolo segreto. Si chiama Rafa Leao. Ho studiato e capito come si muove. Lui di solito attira su di sé uno, o tre avversari e allora la difesa risulta sguarnita da qualche altra parte, così io mi muovo, vado al centro dell'area sicuro come sono di ricevere lì il passaggio giusto al momento giusto".