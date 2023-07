Pulisic subito decisivo: tre assist nelle prime due amichevoli

Christian Pulisic è stato uno dei colpi del mercato rossonero in attacco e sta già mostrando una buona versione di sè nelle prime due apparizioni con la maglia del Milan, nonostante il tenore delle sfide sia sicuramente diverso dalle gare ufficiali che inizieranno tra meno di un mese. Nella gara di stanotte, Pulisic ha trovato il terzo assist delle sue prime due partite in rossonero: un bel calcio d'angolo pennellato sulla testa di Tomori. Nella gara contro il Lumezzane, invece, aveva trovato ben due assist, entrambi per Tommaso Pobega.