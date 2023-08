Pulisic sui tifosi rossoneri: "Quando sai di essere voluto da loro offri il miglior rendimento possibile"

vedi letture

Intervistato sul canale Youtube di Men in Blazer, Christian Pulisic ha parlato così sui tifosi rossoneri: "Il calore dei tifosi è bellissimo. Milano è una città incredibile. Quando sai di essere voluto dai tifosi, dal club e dal mister e quando sai di avere la loro fiducia è lì che hai il migliore rendimento in campo. Non ho dubbi a riguardo".