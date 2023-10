Pulisic torna su Genova: "Ho dato la mia disponibilità per la porta ma Olivier è stato straordinario"

Christian Pulisic ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale americana ed è tornato sulla gara di Genova, l'ultima prima della sosta. In particolare si è espresso sulla singolare situazione di Olivier Giroud in porta. Le sue parole: "Io ho dato la mia disponibilità, ho detto ai compagni che sarei potuto andare io tra i pali. Poi anche Giroud ha chiesto di andare in porta e l’allenatore dei portieri, considerato anche la sua statura, ha pensato che fosse la scelta migliore. Me la sarei cavata ma alla fine Olivier è stato straordinario"