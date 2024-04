Pulisic trequartista stuzzica la fantasia di Pioli. Col 4-2-3-1 solo a Dortmund. Nell'U19

Chukwueze-Pulisic-Leao dal primo minuto è una grande novità di casa Milan edizione 2023/24. In realtà si è vista per venti minuti nel corso dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, con lo statunitense a "sacrificarsi" come trequartista centrale. Al termine di quella serata Stefano Pioli dichiarò: "Pulisic mi piacerebbe molto trequartista, è un giocatore molto intelligente”.

Tre mesi dopo, Capitan America giocherà con ogni probabilità dietro la punta centrale, affiancato dal nigeriano e il portoghese. Questa volta dal primo minuto. Un esperimento che ci dirà se la coesistenza con Chukwueze e Leao sarà sostenibile. Ma che confidenza ha Pulisic col ruolo?

A livello di club un impiego come trequartista nel 4-2-3-1 c'è stato, ma risaliamo alla notte dei tempi: precisamente al periodo U19 del Borussia Dortmund. Stagione 2015/16, allenatore Hannes Wolf. Risultati più che soddisfacenti con 4 reti e 3 assist. Il passaggio alla prima squadra lo ha visto sì trequartista, ma in un 3-4-2-1 targato Thomas Tuchel. Pulisic centro-sinistra e Dembélé centro-destra.

Quando il BVB è passato nelle mani di Lucien Favre e quindi al 4-2-3-1, Pulisic è sempre stato alternato tra le due fasce. Stesso discorso per il periodo Lampard al Chelsea, dove Pulisic ha fatto il trequartista nel 4-2-3-1 da subentrato. Poi si sono reincrociate le strade con Tuchel e rieccolo centro-sinistra sulla trequarti nel 3-4-2-1. L'ultima versione la si è vista a settembre 2022, col tedesco ancora in panchina in un derby contro il West Ham. L'avvento di Potter e il passaggio al 4-3-3 lo ha definitivamente collocato sulla fascia.