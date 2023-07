Pulisic, un gol... mondiale: grazie ad una sua rete l'USA è tornata a disputare un ottavo alla Coppa del Mondo

Fonte: acmilan.com

Con un gol decisivo nel finale di primo tempo, in Iran-USA valido come terzo match del girone del Mondiale in Qatar a dicembre 2022, Pulisic a distanza di otto anni ha (ri)regalato alla Nazionale americana la qualificazione agli Ottavi. Tocco sotto per il numero 10 - su assist dell'ex milanista Dest - per l'1-0 che ha fatto volare la sua formazione alla fase a eliminazione diretta, il percorso però è stato breve perché negli Ottavi si impose l'Olanda (1-3).