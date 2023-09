Pulisic: "Una sola conversazione con Cardinale: ha detto che è entusiasta di avermi"

Christian Pulisic, intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina, ha parlato anche dell'accoglienza ricevuta da Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, americano come il nuovo giocatore rossonero. Queste le parole del numero 11: "Ho avuto solo una conversazione con lui, mi ha detto che era entusiasta di avermi al Milan e per me è lo stesso. Fin qui in Italia è stata una grande esperienza".