Pulisic: "Voglio avere un ruolo importante e vincere Champions e campionato. Pioli mi ha fatto sentire importante"

Intervenuto in conferenza con la stampa estera, Christian Pulisic ha parlato così del suo arrivo al Milan.

Qual è la differenza la Premier League e la Serie A? Quali sono le tue aspettative?

"Sono molto contento di essere qua e giocare per questa grande squadra. Ho l'opportunità di aiutare questa grande squadra. Il mio obiettivo è quello di portare la squadra alla vittoria del campionato e della Champions".

Cosa ti porti dietro dalle vecchie esperienze?

"Non ho avuto questo tipo di opportunità negli anni scorsi, soprattutto di raggiungere questo livello. E' una grande opportunità per me e voglio approfittarne. Voglio avere un ruolo importante e decisivo, oltre a segnare gol".

Cosa hai trovato qui che è mancato negli ultimi anni?

"Ho un allenatore che mi ha fatto sentire importanti quando ci siamo sentiti nelle scorse settimane, cosa che non era successa la Chelsea. E' bello sentirsi voluto da un club come il Milan, sono felice e non vedo l'ora di iniziare a lavorare qui".

Quali sentimenti hai provato in questo trasferimento?

"E' un grande passo e una grande opportunità nella mia carriera ed è arrivata al momento giusto. Il Chelsea lo ringrazierò per il resto della mia vita".

Cosa ti ha fatto capire che era arrivato il momento di cambiare? Quali club avevi preso in considerazione?

"Ho già parlato con il mister e qualche compagno di squadra e questo mi ha aiutato a capire che era la squadra giusta per me, il posto nel quale volevo essere, giocare e avere un impatto importante".

Come hai passato gli ultimi mesi a Londra?

"E' difficile essere contenti quando non sai come saranno le cose, però alla fine sono contento che tutto sia finito nel migliore nei modi. Non potrei essere più felice di essere dove sono adesso".

Quando è stato il momento preciso che era arrivato il momento di lasciare il Chelsea?

"Non è facile rispondere, non c'è stato un momento preciso. Ho avuto l'occasione di poter parlare con Tomori e Giroud e grazie a loro mi sono chiarito le idee. Aver avuto la possibilità di stare in contatto con loro mi ha dato la conferma di star facendo la scelta giusta".

Sei una stella del calcio americano...

"Sono felice se posso ispirare i bambini americani e giocare a livello professionistico è sempre stato il mio sogno. Non vedo l'ora di tornare per rivederli e perché anche loro fonte di ispirazione per me. Sento di avere questo responsabilità, anche se ci sono tanti altri giocatori a cui posso ispirarsi".