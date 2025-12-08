Pulisic: "Voglio trovare più ritmo. Ieri non sapevamo se potevo giocare..."

vedi letture

Christian Pulisic, oggi decisivo con una doppietta in dieci minuti, ha parlato a Sky al fischio finale di Torino-Milan 2-3. Le sue parole:

Dalla febbre a 39 alla doppietta

“Due giorni fa ero davvero morto, oggi sono stato molto meglio. Sono felice di essere venuto qua per aiutare la squadra”.

Una stagione in cui giochi poco…

“È stato un po’ strano, voglio trovare più ritmo. La squadra sta facendo molto bene quest’anno, pensiamo partita per partita”.

Ancora sulla febbre:

“Ieri non sapevamo se potevo giocare ma stamattina mi sono sentito molto meglio. Sono felice per i gol ma l’importante era vincere la partita”.

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.