Pulisic votato MVP di Milan-Cagliari dai milanisti su acmilan.com

Una doppietta - la prima in rossonero - per salire a 15 gol stagionali, di cui 12 in campionato. Chris Pulisic è di nuovo assoluto protagonista con i rossoneri nel netto 5-1 sul Cagliari, nella 36ª giornata di Serie A. Lo statunitense, schierato a sinistra nel primo tempo e tornato a destra nella ripresa, è salito di tono proprio nei secondi 45' di gioco segnando di sinistro il 2-0 e di destro il 5-1.

Con questi numeri, Chris (12) è diventato il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti, esclusi i rigori, in una singola stagione della competizione a partire da Kaká nel 2005/06 (11). Non male come stagione d'esordio in Serie A: quando Pulisic ha fatto gol in campionato, il Milan ha (quasi) sempre vinto, con l'unica eccezione del 4-2 di Monza.

Non segnava da Milan-Lecce 3-0 del 6 aprile scorso, proprio l'ultima vittoria prima del 5-1 contro i sardi. E la prima doppietta arriva nella notte in cui sulla maglia portava il nome della madre, Kelley Harlow, anch'essa calciatrice da giovane alla George Mason University. Da lei e dal padre ha ereditato la passione per il calcio, e anche stavolta i tifosi rossoneri ringraziano.

Chris è con pieno merito l'MVP di Milan-Cagliari, votato dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App con oltre il 53% delle preferenze, davanti a Bennacer e Reijnders, altri due goleador di serata. Ancora due partite al termine della stagione, per regalarsi altre soddisfazioni e, perché no, ritoccare le statistiche finora già eccellenti.