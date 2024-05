Pulisic: "Zero infortuni? Curo molto il mio fisico"

Nella lunga intervista rilasciata a Il Giornale, Christian Pulisic ha commentato così la presenza di diversi stranieri all'interno della rosa del Milan: "Per chi frequenta lo spogliatoio di un club europeo non si tratta di una novità. All'inizio abbiamo incontrato qualche difficoltà, poi è toccato a ciascuno di noi compiere qualche sforzo per comprendere l'italiano. Adesso non lo parlo speditamente ma lo capisco perfettamente".

Pulisic è stato uno dei pochi rossoneri in questa stagione a non avere problemi muscolari. Qual è il suo segreto? L’americano ha spiegato: "Se sono passato da qualche santuario? No, curo molto il mio fisico".