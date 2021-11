Qatar 2022, ecco le squadre già qualificate e i verdetti ancora da emettere in Europa

Con i risultati questa sera, inizia a delinearsi in maniera sempre più nitida la situazione delle qualificazioni europee al prossimo Mondiale. Ecco un riepilogo dei verdetti già emessi, e di quelli ancora pendenti, in attesa delle gare in programma tra domani e martedì:

Nazionali già qualificate: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Serbia, Spagna.

Nazionali sicure del secondo posto e in lotta per il primo: Inghilterra, Italia, Polonia, Svizzera.

Nazionali non sicure del secondo posto ma ancora in lotta per il primo: Olanda, Norvegia, Turchia.

Nazionali qualificate ai play-off: Macedonia del Nord, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia.

Nazionali ancora in corsa per il secondo posto: Repubblica Ceca*, Finlandia, Ucraina, Galles*.

Nazionali qualificate ai play-off tramite la Nations League: Austria.