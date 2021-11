Qatar 2022, Italia testa di serie ai playoff: c'è subito il pericolo Polonia. Il quadro completo

Sei teste di serie e sei no, prima le semifinali e poi la finalissima, con tre Nazionali su dodici che avranno il pass per andare ai Mondiali in Qatar. Questo, in breve quello che succederà ai playoff delle europee per l'accesso a Qatar 2022 (clicca qui per il regolamento completo). Ma chi saranno le teste di serie (tra le quali ci sarà anche l'Italia)? E chi le altre sei? Questo il quadro completo, con le prime che sfideranno le seconde in casa, mentre le finali si giocheranno poi in campo neutro:

TESTE DI SERIE:

Portogallo

Scozia

Italia

Russia

Svezia

Galles

NON TESTE DI SERIE:

Turchia

Polonia

Macedonia del Nord

Ucraina

Austria

Repubblica Ceca

Il sorteggio avverrà il prossimo 26 novembre, mentre le gare di giocheranno 24 e 25 marzo, le semifinali, e 28 e 29 marzo le finalissime.