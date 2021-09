Qatar 2022, novanta minuti per Kjaer. Solo panchina per Theo, Maignan e Krunic

Altri tre punti per la Danimarca, che nel quarto match di qualificazioni a Qatar 2022 ha battuto 2-0 la Scozia mantienendo il comando del girone F a punteggio pieno. Simon Kjaer, partito titolare nell'undici iniziale, ha giocato l'intera partita. Soltanto un pareggio invece per la Francia, che non è andata oltre l'1-1 nell'incontro giocato con la Bosnia. I rossoneri Theo Hernandez e Maignan sono rimasti in panchina, così come Rade Krunic che ha accusato un problema muscolare.