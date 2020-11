QS: "Da Ibra a CR7, la gioia dopo l'incubo Covid. Un messaggio di speranza per tutti"

"Covid-19, andata e ritorno". Il pensiero del Qutidiano Sportivo questa mattina viene rivolto ai tanti sportivi che hanno dovuto fare i conti con il Coronavirus e che ne sono usciti da campioni, sfidando la malattia e tornando in campo per fare le fortune di club e società. In ogni caso, l'andata è spesso in discesa per gli sportivi - scrive il quotidiano - anche se quando quel maledetto ti è entrato in campo è difficile capire come si reagirà mentalmente. Oltre a Ibrahimovic, che ha sfidato pubblicamente il contagio per poi tornare in campo e segnare ancora, anche Cristiano Ronaldo ha fatto lo stesso. Senza di lui la Juve zoppicava, col suo ritorno tutto è tornato alla normalità. Un modo di affrontare il virus che è una speranza anche per tutti noi, andata e ritorno, con il Covid a terra sconfitto.