QS: "Florenzi parla in Procura: 'Mai puntato sul calcio'"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Florenzi parla in Procura: 'Mai puntato sul calcio'". Ieri il giocatore rossonero è stato ascoltato dai pm torinesi sul caso scommesse e durante l'interrogatorio ha ammesso di aver giocato su siti illegali, ma di non aver mai puntato sul calcio. Se questo verrà confermato, il terzino del Milan non rischierà la squalifica come Fagioli e Tonali.